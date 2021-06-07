الهدف من إضعاف قوات "الحشد الشعبي" تقوية داعش في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار "أحمد عبد السادة" المحلل العراقي في كلمة الى البعض الجهود المبذولة لإضعاف قوات الحشد الشعبي في البلاد.

وأضاف عبد السادة: "في الأيام والأسابيع الماضية، شهدنا سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد القوات الحشد الشعبي في مختلف أنحاء العراق". هذا يدل على أن مؤامرة كبيرة تجري ضد هذه المجموعة.

وصرح المحلل السياسي العراقي إن كل من يحارب القوات الحشد الشعبي ويحاول إضعافها هم من مؤيدي تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، إن مواجهة القوات الحشد الشعبي ستكون لها عواقب وخيمة.

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