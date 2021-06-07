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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٤٩ ص

محلل عراقي:

الهدف من إضعاف قوات "الحشد الشعبي" تقوية داعش في العراق

الهدف من إضعاف قوات "الحشد الشعبي" تقوية داعش في العراق

قال المحلل السياسي العراقي: في إشارة إلى الجهود المبذولة لإضعاف القوات الحشد الشعبی في البلاد، "ان الهدف الرئيسي من إضعاف قوات الحشد الشعبی تقوية داعش في العراق".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار "أحمد عبد السادة" المحلل العراقي في كلمة الى البعض الجهود المبذولة لإضعاف قوات الحشد الشعبي في البلاد.

وأضاف عبد السادة: "في الأيام والأسابيع الماضية، شهدنا سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد القوات الحشد الشعبي في مختلف أنحاء العراق". هذا يدل على أن مؤامرة كبيرة تجري ضد هذه المجموعة.

وصرح المحلل السياسي العراقي إن كل من يحارب القوات الحشد الشعبي ويحاول إضعافها هم من مؤيدي تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، إن مواجهة القوات الحشد الشعبي ستكون لها عواقب وخيمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1915104
https://ar.mehrnews.com/news/1915104/

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