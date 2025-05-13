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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٥٢ م

داعش الإرهابية تهاجم رعاة الأغنام في صحراء الأنبار ويحرقون ثلاث مركبات

داعش الإرهابية تهاجم رعاة الأغنام في صحراء الأنبار ويحرقون ثلاث مركبات

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الامن والدفاع عبدالله الجغيفي اليوم الثلاثاء، عن قيام مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية بمهاجمة مناطق رعاة الاغنام في صحراء الانبار الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، أن مستشار محافظ الانبار للشؤون الامن والدفاع عبدالله الجغيفي قال إن "مجموعة مسلحة من عناصر عصابات داعش الاجرامية اطلقوا وبلا من العيارات النارية صوب ثلاثة عجلات تعود الى رعاة الاغمام في منطقة الضبعات جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى احتراقها بالكامل دون وقوع اصابات بشرية".

واضاف ان "القوات الامنية مسنودة بقوات الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش في منطقة الحادث بحثا عن الارهابيين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

واكد ان "الوضع الامني في عموم مدن الانبار امن ومستقر ولم يسجل أي خرق امني منذ فترة طويلة".

يشار الى ان مناطق رعاة الاغنام تتعرض بين الحين والاخر لهجمات من عناصر التنظيم الاجرامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1957924
شیرین سماره

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