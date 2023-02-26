مُبارَكات فلسطينية بعملية حوارة بالتزامن مع قمة العقبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبالتزامن مع "قمة العقبة" نفذ أحد أبطال الشعب الفلسطيني عملية بطولية، وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقتل خلالها مستوطنين، وانسحب من مكان العملية بسلام.

وعلى خلفية العملية التي تأتي كرد بسيط على "قمة العقبة" المعقودة في هذه الأثناء بتمثيل عربي وصهيوني، باركت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، هذه العملية.

الجهاد الإسلامي تبارك عملية نابلس: ليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه

باركت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة.

وأشارت "الجهاد الإسلامي" إلى أنَّ "هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيدًا على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات".

وأكَّدت الحركة أنَّ "هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا "القدس" محمد الجنيدي وحسام اسليم، وردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، وتبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة "العقبة" الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة".

حماس: عملية حوارة رد طبيعي على مجزرة نابلس ورسالة للاحتلال

باركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقتل خلالها مستوطنين، وانسحب من مكان العملية بسلام.

وأشارت الحركة إلى أنَّ "هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيدًا بينهم أطفال ومسنون، وهي رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدرًا، وأن شعبنا قادر على رد العدوان، ولا تزيده مجازر الاحتلال إلا تمسكًا بأرضه وبالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة". ووجَّهت "حماس" التحية لـ"بطل عملية حوارة وأهلنا الصامدين في نابلس، ونشد على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه والانتقام لدماء الشهداء، وندعو أبناء شعبنا في كل المناطق لمساندة المقاومة وحماية ظهرها". عملية حوارة بالتزامن مع قمة العقبة وأفاد الإسعاف التابع للاحتلال الصهيوني بمقتل مُستَعمِرَين في عملية إطلاق نار اليوم الأحد، بحوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن حكومته صدقت على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة، حيث تعرضت مركبة لهجوم بالرصاص أدى إلى مقتل المستوطنيْن.

وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن سيارة صدمت سيارة المستوطنيْن، ثم ترجل منها مسلح وأطلق عليهما النار داخل مركبتهما ولاذ بالفرار.

وقال مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات وأغلق مفارق الطرق والمحاور الرئيسية وباشر بعملية تمشيط ومداهمة واسعة بحثا عن المنفذ.

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