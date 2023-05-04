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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٤٦ م

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيدة "ايمان عودة" التي ارتقت برصاص الاحتلال بنابلس

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيدة "ايمان عودة" التي ارتقت برصاص الاحتلال بنابلس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، الشهيدة "إيمان عودة" التي ارتقت برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي على حاجز حوارة جنوب بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، الشهيدة إيمان عودة التي ارتقت برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي على حاجز حوارة جنوب بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إليك بيان نعي حركة الجهاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيدة إيمان عودة من نابلس

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا، شهيدة الوطن: إيمان زياد عودة (26 عاماً)، التي ارتقت برصاص جنود الاحتلال على حاجز حوارة جنوب بنابلس.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيدة، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء التي طالت نساءنا الماجدات، تكشف الوجه القبيح لعدونا وإرهابه المتواصل، وإن تصاعد آلة القتل والإرهاب لن ينال من صمود شعبنا وثباتهم رغم حجم التضحيات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الخميس 14 شوال 1444هـ - 4 مايو 2023م

/انتهى/

رمز الخبر 1932920

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