عملية إطلاق نار ضد المستوطنين الصهاينة في حوارة بنابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال موقع واي نت العبري: "إنه تعرضت مركبة "اسرائيلية" لإطلاق نار على الشارع الرئيسي في حوارة ووردت أنباء عن عدة اصابات".

وأضاف الموقع العبري : "إنه وقعت إصابتين إحداهما بحالة خطيرة نتيجة عملية اطلاق النار نفذها أحد المقاومين في منطقة حوارة بنابلس".

وفي تفاصيل العملية، قال مراسل موقع واللا العبري أمير بوخبوط: "المنفذ أطلق النار من مسافة قريبة على مركبة المستوطنين في حوارة وانسحب من المكان".

وأوضحت المصادر العبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منفذ عــمـــلــية حوارة، وقامت باعتقاله، بعد ملاحقته لوقت من الزمن عقب وقوع اشتباك مع المنفذ قرب مكان العملية.

وذكرت المصادر، أن مكان العملية في بلدة حوارة هو بالقرب من مكان العملية التي وقعت مؤخراً وقتل فيها صهيونيين.

من ناحيتها قالت القناة 13: "إنه تم إصابة مستوطن بجراح خطيرة وزوجته بشظايا ولم يُمس 3 أطفال في عملية إطلاق النار على مركبة إسرائيلية على شارع حوارة جنوبي نابلس".

وفي أعقاب العملية، قامت قوات جيش الاحتلال باستنفار قواتها في مكان عملية إطلاق النار على الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

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