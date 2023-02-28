البطش: جرائم الاحتلال الصهيوني لن تخيف شعبنا والمقاومة ستتوسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الثلاثاء28/2/2023م، أن الاحتلال يظن واهماً و منذ تشكيل حكومته المتطرفة أنه قد يخيف أبناء شعبنا بارتكابه المزيد من الجرائم لكسر إرادته .

وقال القيادي البطش في حديث لـ"إذاعة صوت القدس" تعقيباً على استمرار جرائم الاحتلال:" إن الرد الفلسطيني على عدوان الاحتلال كان واضحاً بمزيد من العمليات البطولية وانتشار كتائب المقاومة في الضفة المحتلة "، مؤكداً أن كل ضربة وكل طلقة يسددها العدو باتجاه أبناء شعبنا تزيده قوة ومناعة, و تعزز من إصراره على المضي قدماُ في مشروع المقاومة والتحرير .

كما أكد أن جريمة حرق المنازل في حوارة هي جريمة بكل معنى الكلمة تمت برعاية وحماية جيش الاحتلال وفي ظل صمت المجتمع الدولي، مشدداً على أن غزة تمثل إحدى الساحات وليست كل الساحات وهي جزء من مقاومة فلسطينية واسعة ومنتشرة، وجزء من محور المقاومة ونحظى بدعم شعبي وعربي وإسلامي .

وبين القيادي في الجهاد أن المجتمع الدولي ينحاز للكيان الصهيوني على حساب قضية الشعب الفلسطيني، مؤكداً "نحن أمام خلل كبير من قيادة السلطة الفلسطينية في اتفاقها مع الكيان للجم أعمال المقاومة"، مشدداً على أن فلسطين ستبقي الشاهدة والشهيد مهما اجتمع العالم اليوم على أن يغير الحقيقة وستبقى قضيتنا قضية الأمة المركزية.

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