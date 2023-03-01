وزير حقوق الإنسان اليمني يستنكر الصمت الأممي تجاه جرائم العدو في المناطق الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الديلمي في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، إن جرائم العدو السعودي في الحدود أصبحت يومية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأضاف أن المنظمات الأممية لا تتحرك بالشكل المطلوب منها للحد من الجرائم السعودية في الحدود.

وذكر أن المجتمع الدولي دائما يرضخ للمطالب الأمريكية وهو شريك في جرائم العدو المستمرة بحق اليمنيين.

وأشار الديلمي إلى أن الوزارة قامت برصد وتوثيق جرائم العدو في الحدود، واستدعت منظمات حقوق الإنسان ويتم التواصل بوزارة الخارجية لتبليغ المنظمات الدولية أنها لا تقوم بواجبها الإنسانية.

وأكد الديلمي أن معظم أموال المانحين تذهب للمنظمات الأممية بينما لا يستفيد المواطن اليمني إلا من القليل، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة أموال الثروة المنهوبة وصرف مرتبات الموظفين.

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