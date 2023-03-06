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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٤:٢٥ م

العراق ... العتبة الحسينية المقدسة تكمل استعداداتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان

العراق ... العتبة الحسينية المقدسة تكمل استعداداتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، إكمال الاستعدادات الخاصة بزيارة النصف من شعبان، فيما أشارت إلى مشاركة أكثر من ستة آلاف متطوع في خطة الزيارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، رسول فضالة، بحسب الوكالة الرسمية، إن" قسم حفظ النظام أكمل استعداداته لاستقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية، إذ سيشارك في الخطة أكثر من ستة آلاف متطوع ينتشرون داخل العتبة وخارجها وصولاً إلى الطوق الثاني".

وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات موسعة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة، فضلاً عن مشاركتنا في المؤتمرات الخاصة بالخطط الأمنية والخدمية، لتقديم الخدمات للزائرين وتأمين الزيارة الشعبانية".

وأشار فضالة، إلى، أن "جميع الظروف المحيطة بالزيارة مهيأة، وسبل الراحة متاحة لكل الزائرين".

/انتهى/

رمز الخبر 1931279

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