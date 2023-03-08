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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٩:٤١ ص

بالصور.... فرح و سرور يعم ارجاء ايران الاسلامي في ذكرى ولادة الامام المنتظر

بالصور.... فرح و سرور يعم ارجاء ايران الاسلامي في ذكرى ولادة الامام المنتظر

احيا الشعب الإيراني، بفرح وسرور، ذكرى مولد صاحب العصر، الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت "عليهم السلام"، الإمام الحجة بن الحسن العسكري المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" باقامة احتفالات بهيجة في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها احتفل الشعب الايراني في انحاء البلاد ليلة امس الثلاثاء واليوم الاربعاء، ذكرى مولد الامام العصر المهدي المنتظر بسرور وفرح، خاصة في مدن قم المقدسة ومشهد الرضا(ع) وشيراز.

قالت مواطنة ايرانية: "ابارك مولد الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف وفي هذه الأيام نعيش أجواء الفرح، ونشارك في المجالس والحفلات التي تقام، ونأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر".

بالصور.... فرح و سرور يعم ارجاء ايران الاسلامي في ذكرى ولادة الامام المنتظر

وقال مواطن ايراني: "ان شاء الله وبظهور الحجة ابن الحسن تزال جميع الالام والهموم عن هذه الامة وان الدعاء الوحيد لجميع المؤمنين في هذه الايام هو تعجيل فرج صاحب العصر والزمان".

بالصور.... فرح و سرور يعم ارجاء ايران الاسلامي في ذكرى ولادة الامام المنتظر

احتفالات الفرح انتشرت على امتداد البلاد .. فتزينت شوارع العاصمة طهران والمدن الايرانية بالمصابيح الملونة واللوحات الضوئية واللافتات التي تبارك بالذكرى السنوية لمولده عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أطلقت في جميع المدن الألعاب النارية، ووزعت الحلوى والعصائر في مراسم الذكر والدعاء وفي الشوارع.

بالصور.... فرح و سرور يعم ارجاء ايران الاسلامي في ذكرى ولادة الامام المنتظر

وقال مواطن ايراني: "نحن الايرانيون اعتدنا في هذه الايام ان نحيي ذكرى مولد الامام المهدي عليه السلام وان هذا الحضور تجديد للعهد مع قيم الاصلاح وضرورة إحلال الأمن والعدل على الأرض".

روایتی از بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور گردگنبد فیروزه‌ای جمکران

جميع شرائح المجتمع الايراني تشارك في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة أي مدينتي مشهد وقم المقدستين، ومسجد جمکران المقدس، كما هو الحال هنا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب العاصمة طهران، حيث ابتهل المشاركون الى الله عزوجل بتعجيل فرج الإمام الحجة.

روایتی از بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور گردگنبد فیروزه‌ای جمکران

يذكر ان الإيرانيين يحتفلون بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الحقيقة المتجسدة في قلوب المسلمين، ويحرصون على احياءالمناسبة بمراسم بهيجة.

روایتی از بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور گردگنبد فیروزه‌ای جمکران

روایتی از بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور گردگنبد فیروزه‌ای جمکران

/انتهى/

رمز الخبر 1931332

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