  1. إيران
  2. العلوم
٢١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:٥٥ م

وزير الصحة الايراني:

نصف الشعب الايراني تلقى لقاح كورونا

نصف الشعب الايراني تلقى لقاح كورونا

صرح وزير الصحة الايراني، بهرام عين اللهي، ان ما يزيد عن نصف الشعب الايراني، تلقى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة الايراني اشاد خلال تصريح له في اجتماع اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، بجهود العلماء الايرانيين في مواجهة جائحة كورونا، والتي تكللت بالانجازات الكبيرة لاسيما انتاج اللقاحات المضادة لهذا الوباء.

واثنى عين اللهي على تضحيات الكوادر الطبية والعلاجية، منذ بداية تفشي كورونا، لخدمة المرضى المصابين وتوفير العلاج لهم، مؤكدا ان هؤلاء الابطال يعلمون بمدى خطورة الفيروس لكنهم مازالوا يعملون في ساحات الكفاح ضد الوباء ويدأبون على توفير الخدمات العلاجية والصحية اللازمة في البلاد.

واشار وزير الصحة، انه من الممكن ان يتم في غضون الاسبوعين القادمين، تطعيم نحو 70 بالمئة من المواطنين بانواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلاً: "عند ذلك نحن لم نعد بحاجة إلى اتباع البروتوكولات التقليدية، بل ينبغي تحديثها؛ وعلى سبيل المثال اللجوء الى اساليب احترازية ذكية في هذا الاطار".

/انتهى/

رمز الخبر 1918167
https://ar.mehrnews.com/news/1918167/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات