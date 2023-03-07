أمير عبداللهيان: لن نترك طاولة المفاوضات ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال تصريحات له اليوم (الثلاثاء)، في منتدى دبلوماسية المقاومة في طهران، "ان الجمهورية الاسلامية متمسكة باستقلالها السياسي وشعارها "لاشرقية ولاغربية"، لكنها في نفس الوقت تتابع علاقاتها الخارجية مع شرق العالم وغربه، على اساس مصالح الشعب الايراني العزيز".

وقال: "انه تحت قيادة قائد الثورة الاسلامية الحكيمة ايران لن تتراجع عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة، وستبقى ثابتة على هذا العهد حتى اقامة دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس الشريف".

وشدد على تمسك الجمهورية الإسلامية بالدبلوماسية والمفاوضات، قائلا: "سنستمر ببذل الجهود لمحاولة الوصول الى اتفاق يتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد".

وتابع أمير عبداللهيان: "قلنا لأمريكا والأطراف الغربية بوضوح أن احترام الخطوط الحمراء وتأمين المصالح الوطنية والتوصل إلى اتفاق يظهر التزام جميع الأطراف به هو على أجندتنا الجادة"، واوضح: "اننا لن نترك طاولة المفاوضات، كما لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء".

** ايران لا تساعد أي طرف في الحرب الأوكرانية

أشار وزير الخارجية الايرانية، في قسم اخر من تصريحاته، إلى بعض التهم التي توجهها جهات غربية ضد إيران حول التدخل في حرب اوكرانيا، موضحا ان النساء والأطفال المشردين في أوكرانيا واليمن وأفغانستان وفلسطين هم ألمنا المشترك.. نحن ضد الحرب.. نحن لا نساعد أي طرف في الحرب في أوكرانيا.. بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الماضية لوقف الحرب وإعادة الأطراف إلى المفاوضات، وسنواصل في هذا الاتجاه.

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