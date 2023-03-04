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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٧:٥١ م

أمير عبداللهيان يؤكد لغروسي إرادة إيران الجادة لحل القضايا الأمنية بأسرع وقت

أمير عبداللهيان يؤكد لغروسي إرادة إيران الجادة لحل القضايا الأمنية بأسرع وقت

أكد وزير خارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماعه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية لحل المسائل الأمنية تقنيًا في أقرب وقت ممكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رفائيل غروسي، خلال زيارته العاصمة طهران، بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (السبت) وأجرى مباحث معه.

وفي هذا الاجتماع ، تم استعراض عملية التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة وتم التأكيد على تعزيز التفاعلات المتفق عليها.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا الأمنية فنيا في أقرب وقت ممكن.

في هذا الاجتماع ، أكد رافائيل جروسي استعداد الوكالة لحل المشكلات من خلال الوسائل التقنية.

وأضاف غروسي: بينما اشدد على أهمية الدبلوماسية والحوار لحل القضايا ، فإني ارحب بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم واختتام مفاوضات فيينا.

/انتهى/

رمز الخبر 1931210

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