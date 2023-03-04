أمير عبداللهيان يؤكد لغروسي إرادة إيران الجادة لحل القضايا الأمنية بأسرع وقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رفائيل غروسي، خلال زيارته العاصمة طهران، بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (السبت) وأجرى مباحث معه.

وفي هذا الاجتماع ، تم استعراض عملية التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة وتم التأكيد على تعزيز التفاعلات المتفق عليها.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع على الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا الأمنية فنيا في أقرب وقت ممكن.

في هذا الاجتماع ، أكد رافائيل جروسي استعداد الوكالة لحل المشكلات من خلال الوسائل التقنية.

وأضاف غروسي: بينما اشدد على أهمية الدبلوماسية والحوار لحل القضايا ، فإني ارحب بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم واختتام مفاوضات فيينا.

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