عقوبات أميركية ضد شركات صينية بزعم دعمها تصنيع مسيرات إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شخص واحد و5 شركات صينية ساهمت في دعم تصنيع مسيرات إيرانية.

وأوضح المكتب أنّ الشركات الصينية مسؤولة عن بيع وشحن آلاف القطع المستخدمة في صناعة الطيران لشركة صناعة الطائرات الإيرانية "هيسا" (HESA)، بما في ذلك قطع يمكن استخدامها في تصنيع المسيرات، وفق البيان.

وذكر البيان أنّ الشركات الصينية التي شملتها العقوبات هي "كوتو ماشيناري" و"رافين" و"جويلين ألفا" و"أس أند تي ترايد" و"كاسبرو"، إضافةً إلى ممثل شركة "أس أند تي ترايد" يون شي يوان.

وأشار البيان إلى أنّ شركة "هيسا" المملوكة لوزارة الدفاع الإيرانية ساهمت في إنتاج المسيرة "شاهد-136"، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة "ستواصل استهداف شبكات المشتريات الإيرانية العالمية التي تزود روسيا بالمسيرات".

وقبل أيام، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ "ما أثير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هو ادعاءات فقط". كذلك، أعلنت الحكومة الروسية أنّها لم تستخدم المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.

وأوضح كنعاني أنّ "الأوكرانيين والغرب لم يقدّموا أدلة موثقة لدعم ادعاءاتهم بشأن الطائرات المسيرة"، لافتاً إلى أنّ "هذه المشكلة مسيسة من جانبهم، وهدفها افتعال المشكلات".

وسبق أن نفت روسيا وإيران المزاعم الغربية والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أميركية بشأن تزويد طهران موسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.

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