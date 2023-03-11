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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١:٥٨ م

بطولة اسيا...

المنتخب الايراني لكرة اليد الشاطئية يفوز على منتخب كوريا الجنوبية

المنتخب الايراني لكرة اليد الشاطئية يفوز على منتخب كوريا الجنوبية

حقق منتخب إيران لكرة اليد الشاطئية فوزه الثاني في بطولة آسيا، بهزيمته منتخب كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الإيراني لكرة اليد الشاطئية على كوريا الجنوبية في مباراته الثانية في بطولة آسيا، واقترب خطوة أخرى من الدور نصف النهائي من هذه البطولة. حيث فاز منتخب إيران لكرة اليد الشاطئية على كوريا الجنوبية بنتيجة "2-0".

وفاز المنتخب الإيراني لكرة اليد الشاطئية على منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في أول مباراة له في بطولة آسيا.

وسيلعب المنتخب الايراني مع نظيريه الفلبيني والقطري ضمن مباراته الثالثة والرابعة في هذه المنافسات ليحدد الفريق الذي سيتمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1931413

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