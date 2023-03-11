الإعلان عن تصنيف منتخبات كأس أمم آسيا 2023

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ومن المقرر إجراء قرعة كأس أمم آسيا 2023 في 11 مايو أيار المقبل.



وجرى تصنيف المنتخبات التي ستخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا 2023 على النحو التالي:

الفئة الاولى: قطر (المضيفة) - اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - السعودية - أستراليا

الفئة الثانية: العراق - الإمارات - سوريا - عمان - فيتنام - الصين

الفئة الثالثة: لبنان - أوزبكستان - الأردن - البحرين - فلسطين - قيرغيزستان

الفئة الرابعة: الهند - طاجيكستان - تايلاند - ماليزيا - هونج كونج - إندونيسيا



وتقام نهائيات كأس آسيا 2023 خلال الفترة ما بين 12 كانون ثاني/ يناير حتى 10 شباط/ فبراير من العام المقبل 2024.

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام الحالي 2023، قبل أن تعتذر الصين في العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا لتُبدي كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى جانب قطر رغبتها في استضافة البطولة، قبل أن تنسحب الدولتان لتفوز قطر بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019 وتوج المنتخب القطري بلقبها.

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