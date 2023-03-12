اتحاد كرة القدم الايراني يختار مدربا ايرانيا للمنتخب الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنبا، انه بعد الغاء اختيار، فيليكس سانشيز، مدربا جديدا للمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، أعلن اتحاد كرة القدم عن اختيار المدرب الايراني، امير قلعه نویي، مدربا للمنتخب الوطني.

انه سبق لـ"قلعه نویي" ان يدرب المنتخب الوطني الايراني عام 2007 وانه عمل حتى الآن كمدرب لفرق كثيرة في الدوري الايراني الممتاز، منها استقلال و مس و سباهان و تراكتورسازي و ذوب آهن، وانه يدرب فريق "غل غوهر" في الدوري الممتاز حاليا.

يذكر انه اختار اتحاد كرة القدم الايراني، امير قلعه نویي خلفا للبرتغالي "كارلوس كيروش" الذي ودع المنتخب الايراني بعد منافسات بطولة كأس العام في قطر.

وسيبدأ المعسكر الجديد للمنتخب الوطني الايراني في 19 مارس، تمهيدا لمنافسات كأس امم آسيا.

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