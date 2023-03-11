الجهاد الإسلامي ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قالت الحركة في تصريح صحفي صدر عنها: "إن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والاسلامي".

وأضافت: "نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة".

وجاء في نص التصريح: "نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين المسلمين ".

وتابع: ترحب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية.

واكدت الحركة ان الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح.

وأشارت أن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والاسلامي.

وعبرت الحركة عن أملها أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.

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