الرئيس العراقي يستلم دعوة رسمية من نظيره الإيراني لزيارة إيران

وفي تصريحه خلال هذا اللقاء، اعرب الرئيس العراقي عن تقديره وسعادته لقاء الدعوة الطيبة التي تلقاها من اية الله رئيسي، واكد على تلبيتها في اول فرصة تسنح له.

وعلى صعيد اخر، عبر رئيس جمهورية العراق عن ارتياحه في ضوء الاتفاق حول استئناف العلاقات بين طهران والرياض؛ متطلعا الى حصول مزيد من التطورات الايجابية في الصعيدين الاقليمي والدولي.

واكد رشيد على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين طهران وبغداد، وبما يضمن السلام والاستقرار الاقليميين، كما نوه الى ضرورة وقف الصراعات وارساء السلام والامن في العالم.

السفير الإيراني ببغداد يشيد بجهود بغداد في الوصول إلى اتفاق مع الرياض

من جانبه، اشاد السفير الايراني في بغداد، بجهود العراق واستضافته لجولات الحوار بين طهران والرياض، ودور هذه المباحثات في تحقيق الاتفاق الاخير الذي يفضي الى استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

ونوه "ال صادق"، خلال اللقاء مع الرئيس العراقي اليوم، برغبة ايران في مواصلة التعاون المشترك مع العراق، بالشكل الذي يرفع مستوى العلاقات الثنائية ويضن المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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