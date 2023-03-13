الرئيس الايراني يستقبل نظيره البيلاروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني نظيره البيلاروسي، في مجمع "سعد اباد" التاريخي والثقافي، صباح اليوم الاثنين.

جدير بالذكر ان الكسندر لوكاشينكو سافر إلى إيران بدعوة رسمية من السيد إبراهيم رئيسي، ووصل إلى مطار "مهراباد" الدولي في طهران، مساء الامس، وكان في استقباله وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، السيد رضا فاطمي أمين.

وتأتي زيارة الرئيس البيلاروسي إلى طهران بهدف تطوير التعاون الشامل وإجراء المفاوضات حول المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع النقل ودراسة القضايا الإقليمية والعالمية.

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