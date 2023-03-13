عموئي: زيارة الوفد البرلماني الإيراني للبحرين ستسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، ابوالفضل عمويي، على أهمية إحياء الروابط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستسهم في دعم عديد من المنافع للمنطقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بمثابة حليف استراتيجي، وإنه بالرغم من عدم الاتفاق على بعض الموضوعات إلا أن هذا لا يمنع من إقامة علاقات قوية بين البلدين وخاصة أن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية دولتان محوريتان في المنطقة.
وأشار إلى أهمية استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتي ستمثل دعماً للقضايا التي تهم دول المنطقة، لافتاً إلى أن البرلمان الإيراني يشارك بموضوع مهم في الاجتماعات وهو العمل على توحيد الكلمة بين الشعوب والسعي إلى تحقيق السلام الدولي بين دول العالم بصفة عامة والدول الإسلامية بصفة خاصة.
ونوه الوفد الإيراني بحسن الاستقبال في مملكة البحرين موجهاً شكره للمملكة على الاستضافة والتنظيم المتميز بهدف إنجاح هذا الملتقى الدولي الذي يتبنى قضايا مهمة وملفات ملحة، معتبراً تلك الزيارة لمملكة البحرين ستسهم في تقوية العلاقات بين البلدين وبين دول المنطقة، داعياً إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بين دول المنطقة.
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