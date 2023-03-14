إيران والعراق يتفقان على إعادة انطلاق قطار طهران – كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب صالحي اليوم الثلاثاء على صفحته على الانترنت "خلال اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية يوم أمس واليوم في بغداد تم التوصل إلى تفاهمات جيدة مع مسؤولي الحكومة العراقية الحالية حول قطاع سكك الحديد وخاصة تسريع الربط السككي بين شلمجة والبصرة وكذلك إعلان جهوزية الطرفين للربط السككي بين البلدين عبر منفذ خسروي الحدودي أيضا".

وأضاف صالحي "نظرا للتجربة الناجحة والإقبال المناسب أيضا تم التفاهم حول إعادة انطلاق قطار طهران – كربلاء المقدسة".

ويعتبر الربط بين شلامجة والبصرة استكمالا لمشروع ممر الترانزيت الدولي الشرق – الغرب، وسيؤدي إنجاز هذا المشروع إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لإيران والعراق في المنطقة.

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