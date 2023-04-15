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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٢٣ م

سكة حديد الشلامجة – البصرة تدخل حيذ التشغيل بعد عام ونصف

سكة حديد الشلامجة – البصرة تدخل حيذ التشغيل بعد عام ونصف

يعد خط سكة حديد الشلامجة - البصرة أحد المشاريع المهمة للزيارة والتجارة بين إيران والعراق، حيث انه من المحتمل أن يتم تشغيل هذا الخط بحلول نهاية عام 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مدير العلاقات العامة في شركة سكة الحديد الايرانية، جلال مختاري، إلى موعد تشغيل خط سكة حديد الشلامجة - البصرة، قائلا: "انه إذا لم تتغير الحكومة العراقية أو إذا لم يحدث شيء في العراق، فان هذا المشروع سيستغرق سنة ونصف في أفضل حالة ممكنة، فإذن من المؤكد انه ليس من الممكن استخدام هذا الخط في مراسيم زيارة الاربعين لهذا العام".

وأضاف: "حركة الزوار لم تتوقف، بل انهم يدخلون إلى شلمجة بالقطار، ومن هناك يركبون الحافلة نحو البصرة، ومن البصرة سيصعدون القطار مرة أخرى ويسافرون إلى كربلاء".

وتطرق مدير العلاقات العامة للسكك الحديدية إلى مسار المفاوضات بين ايران والعراق بهذا الخصوص، قائلا: "بحسب المفاوضات التي أجراها وزير النقل العراقي مع مدير السكك الحديدية الإيرانية، ثم مع وزير الطرق والتنمية الايراني، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن هذا الخط، وكما أعلن الوزير، سيتم تشغيل هذا الخط في غضون عام ونصف، أي بحلول نهاية عام 2023.

/انتهى/

رمز الخبر 1932323

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