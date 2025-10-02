آل صادق: يمكن ان يصل حجم التجارة بين ايران والعراق إلى 30 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف ال صادق الذي كان يتحدث في اجتماع لمحافظي ايلام الايرانية وميسان العراقية حول اعادة افتتاح حدود "تشيلات" انه تم التصديق الاولي على انشاء هذا الممر الحدودي مضيفا ان هذا المشروع حُدد في اطار الاستراتيجية العامة للبلدين لتمتين العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل.

واوضح ان ممر تشيلات يمكن ان يحول محافظة ايلام (غربي ايران) الى مركز للتبادل الاقتصادي ويسهم في توسيع البنى التحتية وله اثر مباشر على تحسين كيفية الحياة لسكان الحدود في البلدين.

ان افتتاح ممر تشيلا بمدينة دهلران وبجوار مدينة "علي الغربي" بمحافظة ميسان العراقية، هو قيد الانجاز في اطار الاتفاق بين طهران وبغداد لتوسيع التعاون الحدودي والاقتصادي لا سيما في المحافظات المتاخمة للبلدين.

وكان محافظا ايلام وميسان برفقة السفير الايراني وعدد من مسؤولي البلدين قد تفقدوا اليوم حدود تشيلات بمدينة دهلران واطلعوا على احدث مراحل اعادة فتح هذا الممر الحدودي.