 كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخين باليستيين جديدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي الصاروخين "في نظام متوسط المدى"، الثلاثاء، في مقاطعة هوانغهاي بجنوب البلاد، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق وحلّقا لمسافة 620 كيلومترا.

ويأتي إطلاق الصاروخين في الوقت الذي تجري القوات الكورية الجنوبية والأميركية تدريبات مشتركة تستمر 11 يوما، وتعرف باسم "درع الحرية 23″، في أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ سنوات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن بيونغ يانغ "ستقضي بالتأكيد على العدو" إذا قاتل جيشها ضد عدوها.

كما تعهدت كوريا الشمالية بـ"القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت" من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية.

المصدر : وكالات

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