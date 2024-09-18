كوريا الشمالية تجري ثاني تجربة صاروخية خلال أسبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها "رصدت عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى التي أطلقت باتجاه الشمال الشرقي قرابة الساعة 06.50 صباحا بالتوقيت المحلي".

وأكدت أن الصواريخ، التي أطلقت من شمال بيونغ يانغ، قطعت حوالي 400 كيلومتر.

وأضافت "تحسّبا لعمليات إطلاق أخرى، عزّزت قواتنا المسلّحة مراقبتها ويقظتها، بينما تتبادل المعلومات من كثب مع حلفائها اليابانيين والأميركيين".

وفي بيانها قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية "ندين بشدّة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ"، محذّرة من أنّ هذه التجربة الصاروخية تشكّل استفزازا واضحا يهدد بشكل خطر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وبدورها، أعلنت اليابان أنّها رصدت إطلاق هذه الصواريخ، مؤكدة أن خفر السواحل الياباني رصد سقوط صاروخ في البحر.

وطالب خفر السواحل الياباني في بيان "السفن بالانتباه إلى المعلومات التي تصل إليها، وفي حالة رؤية مقذوفات تسقط، عدم الاقتراب منها، بل إبلاغ خفر السواحل بذلك".

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