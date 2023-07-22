كوريا الشمالية تطلق "عدداً من صواريخ كروز" في البحر الأصفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية أنّ "كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر".

وحدثت عملية الإطلاق نحو الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ الجمعة) وفقاً للوكالة، وتأتي بعد 3 أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر الأصفر وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

وذكرت الوكالة أنّ "الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تُقيّم" عملية الإطلاق.

وقبل أيام، أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً في اتجاه البحر قرب اليابان"، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في سيؤول.

وأوردت "يونهاب" أنّ هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت بعملية إطلاق الصاروخ، الذي لا يزال الجيش في صدد تحليل نوعه.

وفي 12 تموز/يوليو أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً بعيد المدى بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أيّ طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها مع توقف الحوار وإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده دولة نووية، داعياً قيادات جيشه إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية، وخصوصاً الأسلحة النووية التكتيكية.

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