وزير الصناعة والتجارة الإيراني يعلن عن تصدير 45 الف سيارة الى بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد رضا فاطمي أمين يوم الأربعاء على هامش اجتماع الوفد الحكومي: أقامت الشركات القائمة على المعرفة لجامعتين أو أكثر شراكة وبدأت العمل معًا لصنع المنتجات المطلوبة حسب احتياجات البلد. وبشكل عام، في قطاع الإنتاج والشركات المعرفية والتوظيف، نرى أداءً إيجابيًا في قطاع الصناعة.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة عن الاجتماع مع وزير الصناعة البيلاروسي ومقايضة البضائع مع هذا البلد: تم توفير البنية التحتية المالية بين إيران وبيلاروسيا إلى حد كبير.

وصرح فاطمي أمين: لحسن الحظ، أبرمت اتفاقيات جيدة جدًا بين إيران وبيلاروسيا وتم تفعيلها إلى حد ما، على سبيل المثال، نحن نستورد البوتاس، الذي نحتاجه كسماد في الزراعة، من بيلاروسيا ونصدر النحاس إليها أيضًا.

وأضاف: "تم التوقيع على اتفاقية جيدة للغاية لتصدير 45 ألف سيارة إلى بيلاروسيا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، بقيمة تقارب 450 مليون دولار".

وصرح وزير الصناعة والمناجم والتجارة: الحجم التجاري الإجمالي لصادراتنا إلى بيلاروسيا خلال عام واحد بلغ حوالي 15 ، 16 مليون دولار، وفي هذا العقد الذي تم توقيعه في الشهر أو الشهرين الماضيين كانت قيمته 450 مليون دولار. وهذا يبشر بتنمية العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا.

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