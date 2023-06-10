ايران والهند تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الزراعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق مساعد وزير الزراعة الايراني، محمد برومندي مع نظيره الهندي، مانوج آهوجا على تشكيل اول لجنة مشتركة للتعاون الزراعي بين البلدين في غضون 3 شهور مقبلةـ وذلك خلال اجتماعا انعقدا معا في نيودلهي اليوم السبت.

وقدم برومندي إنجازات قطاع الزراعة الايراني المتنامي منذ انتصار الثورة الاسلامية (عام 1979) لنظيره الهندي، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بمجال منتجات البستنة والاعشاب الطبية والمكافحة المشتركة للآفات النباتية، والتقنيات الزراعية وتبادل الاساتذة والخبراء وتعاون المؤسسات البحثية.

وأشار المسؤول الايراني الى ضرورة معالجة العقبات التي تواجه التعرفة التجارية للمنتجات الزراعية بهدف تطوير العلاقات الثنائية.

من جهته عبر نائب وزير الزراعة الهندي عن ترحيبه بمقترح ايران للتعاون بمختلف قطاعات الزراعة معلنا انتهاء مشكلة تصدير منتجات الكيوي الى الهند والذي تم منعه مؤقتا لملاحظات تتعلق بالحجر الصحي.

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