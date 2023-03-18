وزير الخارجية المصري: نسعى إلى تطبيع العلاقات مع تركيا في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب لقائه نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في القاهرة، أفاد شكري بأنّ "المحادثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية التركية وكانت عميقة وشفافة".

وقال الوزير المصري، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي: "عقدنا مباحثات لمدة ساعتين تم خلالها تناول كافة قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية"، مشيراً إلى أنّ "العلاقات بين أنقرة والقاهرة تاريخية ونرغب في تعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف أنّ "هناك توجيهات من رئيسي مصر وتركيا عقب اجتماع الدوحة بإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل بين البلدين، كما أنّ هناك رؤية مشتركة مع تركيا حول العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية".

وبدوره، قال جاويش أوغلو إنّ "الزيارات بين الطرفين التركي والمصري ستتواصل"، داعياً وزير الخارجية المصري إلى زيارة أنقرة.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بيننا وعدم العودة إلى الوراء".

كما أشار وزير الخارجية التركي، إلى أنّه سيكون هناك لقاء قريب مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في تركيا.

وقال الوزير التركي: "بالتأكيد نسعى لتنسيق مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وقد يكون قبل أو بعد الانتخابات. ولكن سيكون هناك لقاء قريب مرتقب بين الرئيس إردوغان والسيسي، والتنسيق يقع على عاتق تركيا".

وبشأن العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، فقال شكري إنّ هذه العلاقات "لم تتأثر خلال فترة الفتور التي شهدتها العلاقات بين البلدين الفترة الماضية، لافتاً إلى أنّ "حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة بلغ 9 مليارات دولار".

وشدّد على أنّ "العلاقات الاقتصادية مع تركيا لها مكانة مهمة، ورغم الفتور في العلاقات، إلاّ أنّ مصر حرصت دوماً على ألاّ تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى 2.5 مليار دولار".

من جانبه أكد الوزير التركي، أنه "أنقرة تحث الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر".

ووصل وزير الخارجية التركي إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره المصري. وتعد زيارة جاويش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاماً.

وكان في استقبال جاويش أوغلو بمطار القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

ومن المنتظر أن يزور جاويش أوغلو مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة.

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