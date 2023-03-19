الكرملين يعلق على نية ألمانيا "اعتقال" الرئيس بوتين في حال زارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك ردا على تصريحات وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، الذي تعهد "باعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية".

وقال بيسكوف: "أنا قلت كل شيء، نحن نعتبر بيان وزير العدل الألماني لاغيا وباطلا، ولا نعترف بأية أعمال أو تصريحات تصدر من قبل ألمانيا".

وأفاد بيسكوف في وقت سابق، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا".

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا".

المصدر: RT

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