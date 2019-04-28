الكرملين: كيم قائد متمرس مثقف متزن

وفي حديث تلفزيوني، امتدح بيسكوف، الزعيم الكوري الشمالي، وذكر أنه يترك انطباعا بأنه قائد متمرس ومثقف ومتزن. وأشار إلى أن كيم، بدا خلال المباحثات مع الرئيس الروسي، كزعيم دولة يملك الاطلاع الواسع بمختلف الأمور في دولته، ويفكر في مستقبل العلاقات مع روسيا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده.
قال المتحدث باسم الرئاسية الروسية دميتري بيسكوف، إن الجزء الأكبر من المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فلاديفستوك، جرت على انفراد.
رمز الخبر 1894138
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