الكرملين: كيم قائد متمرس مثقف متزن

وفي حديث تلفزيوني، امتدح بيسكوف، الزعيم الكوري الشمالي، وذكر أنه يترك انطباعا بأنه قائد متمرس ومثقف ومتزن. وأشار إلى أن كيم، بدا خلال المباحثات مع الرئيس الروسي، كزعيم دولة يملك الاطلاع الواسع بمختلف الأمور في دولته، ويفكر في مستقبل العلاقات مع روسيا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده.