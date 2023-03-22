وزير الخارجية الإماراتي: تطور العلاقات بين السعودية وإيران إيجابي وفي صالح المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزيران بحثا في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ امير عبداللهيان بحلول شهر رمضان المبارك ونقل تحيات الرئيس الايراني إلى رئيس دولة الإمارات ، وقال : لحسن الحظ ، تتطور العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، وان المحادثات البناءة بين المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين في البلدين ستكون أداة لتعزيز العلاقات وتنميتها اكثر فاكثر.

و أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال في البلدين.

ووصف أميرعبد اللهيان الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية بانها تندرج في سياق تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة وأعرب عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات.

وفي الختام، اعتبر كبير الدبلوماسيين الايرانيين استمرار المشاورات وتوسيع نطاقها بين إيران والإمارات بانها تحظى باهمية على صعيد تنمية العلاقات البناءة بين البلدين .

آل نهيان: تطور العلاقات بين السعودية وإيران إيجابي وفي صالح المنطقة

كما هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ايران حكومة وشعبا بمناسبة حلول النوروز وتزامنه مع شهر رمضان المبارك.

ووصف وزير الخارجية الإماراتي تطور العلاقات بين السعودية وإيران بالإيجابي وفي صالح المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين سورية والإمارات إلى المستوى المنشود بما يخدم إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي أمير عبد اللهيان لزيارة الإمارات.

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