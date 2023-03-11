الخارجية الكويتية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران و المملكة العربية السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وإيران والصين بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين والاتفاق على تبادل السفراء وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وأشادت الخارجية الكويتية في بيان أمس الجمعة بمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج باستضافة ورعاية المباحثات الثنائية السعودية الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء وبالجهود المبذولة لكل من جمهورية العراق وسلطنة عمان في استضافة جولات الحوار التي جرت بين كلا الجانبين خلال العامين 2021 - 2022.

وأكدت الخارجية الكويتية دعم الكويت لهذا الاتفاق وأعربت عن أملها بأن يسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

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