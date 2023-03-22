قائد الثورة: ارتقاء علاقات إيران بدول المنطقة افشل مساعي الغرب بفرض العزلة عليها

بمناسبة العام الإيراني الجديد.. رئيسي: العقوبات فشلت بفضل الدعم الشعبي

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، ان العقوبات فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، ان العقوبات فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة.

وقال رئيسي، كان عام 1401 (العام الإيراني السابق) عام قوة الشعب وبطولة الشعب الإيراني والتألق في الميادين المصيرية. وأضاف، شهدنا في العام الماضي حوادث طبيعية مريرة، وفي كل هذه الحوادث كانت جهود الحكومة سريعة وفعالة ومطمئنة.

وتابع رئيسي، لم تكن أعمال الشعب قضية صغيرة، بل كانت نتاج مخططات أعداء إيران، والتي بدأت تقريبا في العام الأول للحكومة. وأكد الرئيس الإيراني أن مشروع العقوبات فشل من خلال التخطيط الدقيق للحكومة وبدعم من الشعب.

وأضاف، شهد العام الأول للحكومة عدة أحداث مهمة: 1. فشل مشروع العقوبات 2. تحسن مؤشرات الاقتصاد 3. زيادة ثقة الشعب. وقد أدى ذلك إلى انتقال أعداء إيران إلى الوجه الآخر من عملة العقوبات، أي الفوضى. فرع آخر من الحرب المركبة.

وأكد رئيسي أن مشاركة الشعب في ذكرى انتصار الثورة خيبت آمال العدو الذي كان يخطط من خلال اعمال الشغب ضرب الاقتصاد وبالتالي معيشة المواطن. وأضاف، بعد مشاركة الشعب بقوة، بدأت جولة جديدة من النجاحات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن اعمال الشغب في حياة المواطن.

التقدم في العلاقات الايرانية مع دول المنطقة افشل مساعي الغرب بفرض العزلة عليها

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة "اية الله السيد "علي الخامنئي"، أن التقدم في العلاقات الايرانية مع دول المنطقة افشل ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة "اية الله السيد "علي الخامنئي"، أن التقدم في العلاقات الايرانية مع دول المنطقة افشل ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على ايران.

وقال في كلمة لقائد الثورة الاسلامية في مرقد الامام الثامن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أمس الثلاثاء بمناسبة بدء العالم الايراني الجديد، إن ايران تواصل تنمية العلاقات مع دول وشعوب المنطقة.

وأضاف، إنه يجب ان نبذل جهدا من أجل التغيير ، وإن تبيين غايتنا من التحول والتغيير ، أن على الرأي العام ان يطلع على التغيرات في البلاد وان يحتضن الفكر الذي يديرها. وأضاف، أن التغيير الذي يرغب فيه العدو يختلف عن التغيير الذي نرغب فيه، مشيرا الى أن ما يسعى إليه الاعداء بمسمى التغيير هو تغيير هوية الجمهورية الاسلامية.

وتابع، أن الاعداء هدفهم الاساسي ازالة كل ما يذكر الشعب بالاسلام الاصيل، موضحا أن العدو يحارب كل ما يدلل على الاسلام الثوري في البلاد ويسعى وراء ايجاد حكومة موالية له في ايران، وأن التغيير الذي يبغيه العدو يحمل مفاهيم التبعية.

وأكد قائد الثورة الاسلامية، أن اي أمة اذا ما ارادت ووثقت بامكاناتها فانها ستكون قادرة على التغيير. وقال قائد الثورة الاسلامية، أن الشعب الايراني اثبت انه يثق بنفسه وبطاقاته، واثبت بانه شجاع في كثير من الساحات وذلك ما يتطلبه التغيير.وأضاف، لأجل التغيير علينا ان نعرف نقاط القوة في مجتمعنا.

كنعاني: تصريحات وزير المالية الصهيوني موشر على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، التصريحات العنصرية والاستفزازية لوزير المالية الصهيوني، واعتبرها مؤشرا على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد كل دول المنطقة بما في ذلك الأردن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، التصريحات العنصرية والاستفزازية لوزير المالية الصهيوني، واعتبرها مؤشرا على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد كل دول المنطقة بما في ذلك الأردن.

ودان كنعاني عبر تغريدة له على تويتر أمس الثلاثاء، التصريحات العنصرية والاستفزازية للوزير الصهيوني ضد حق الفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية.

وقال: إن مثل هذه التصريحات تظهر بوضوح الطبيعة العدوانية والجشعة للكيان الصهيوني المغتصب ضد الجميع دول المنطقة، بما في ذلك الأردن.

وزعم سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، قبل يومين في لقاء مع مؤيدين للکیان الصهیوني في باريس، أنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

الخارجية الإيرانية: عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستلقى رداً مناسباً

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقول إنّ بعض الأطراف الأوروبية لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقول إنّ بعض الأطراف الأوروبية لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان.

ودان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إجراءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المتكررة في فرض العقوبات على إيران.

وقال أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، إنّ "بعض الأطراف الأوروبية تقوم باتهام الآخرين بالعنف، فيما لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان وانتهاكها الممنهج، ومثالها الأخير هو سلوك الشرطة الفرنسية العنيف مع المتظاهرين، الذي يعد مثالاً على السلوك المزدوج".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنّ "سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه رداً متناسباً من إيران"، فيما أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية ضرورة تذليل العقبات من خلال الحوار بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران و8 مسؤولين، بينهم قضاة ونواب ورجال دين ورئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على 7 شخصيات من حرس الثورة الإيراني بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان.

الامام الخامنئي يسمي العام الإيراني الجديد 1402 بـ"كبح التضخّم، نموّ الإنتاج"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، شعار "كبح التضخّم، نموّ الإنتاج" على العام الهجري الشمسي الجديد 1402.

وفي كلمة بمناسبة العام الجديد هنأ الامام الخامنئي بعيد النوروز والعام الجديد، أبناء الشعب الإيراني، وخاصة العائلات المُعزّزة للشهداء والجرحى والمضحّين والعاملين في خدمة حياة النّاس، وكذلك سائر الشعوب التي تُحيي النوروز وتوليه الاهتمام.

وفي ما يلي نص الكلمة:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،

يا مقلّب القُلوبِ والأبصار، يا مدبّر اللّيلِ والنّهار،

يا مُحوّل الحَولِ والأحوال، حَوّلْ حالَنا إلي أحسَنِ الحال.

أبارك عيد النوروز لكلّ فرد من أبناء الشعب الإيراني، وأخصّ العائلات المُعزّزة للشهداء والجرحى والمضحّين والعاملين في خدمة حياة النّاس، وكذلك سائر الشعوب التي تُحيي النوروز وتوليه الاهتمام. أسأل الله أن يكون هذا العيد الشريف مباركاً عليكم جميعاً.

لقد اقترن ربيع الطبيعة هذا العام بربيع الروحانيّة [أي] شهر رمضان. وكما قيل في الربيع، أن «لا تستروا الجسد بالثياب وتعزلوه عن رياح الربيع»(1)، لا بدّ في ما يرتبط بربيع الروحانيّة لشهر رمضان أن نتمسّك أيضاً بهذه الجملة: «ألا فتعرّضوا لها»… «إنّ في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها»(2). إنّ نسيم الروحانيّة في شهر رمضان يلفح الجميع ولا بدّ أن نُعدّ أنفسنا. فلنُعرّض قلوبنا لهذا النسيم الروحانيّ والإلهيّ والمُعطّر.

سوف أُلقي خلال كلمتي في هذه الساعة نظرة مقتضبة على عام 1401، ونظرة عابرة على العام الذي يُشارف الآن على البدء: 1402. كان 1401 عاماً مترعاً بمختلف الأحداث، الأحداث الاقتصاديّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة، وكان بعضها حلواً والآخر مرّاً أيضاً، كما حال سنيّ حياة الإنسان كلها والأعوام التي عاشها الشعب الإيراني بنظرة عامّة، خاصّة بعد انتصار الثورة الإسلاميّة.

أعتقد أنّ أهمّ قضيّة مطروحة أمام الشعب في 1401 كانت اقتصاد البلاد، الذي يرتبط مباشرة بمعيشة الناس. هنا أيضاً، في قضيّة الاقتصاد، ثمة مرارات وحلاوات كذلك. لقد شهدت بعض المواضيع التي سأشير إليها الآن المرارات، وكذلك كانت هناك حلاوات في بعض الأمور التي تصبّ في قضيّة الاقتصاد، ولا بدّ من أخذ هذه الأمور مع بعضها بعضاً بالاعتبار والتطلّع إليها بجانب بعضها بعضاً ومحاسبة ما تؤول إليه مجتمعة. تمحورت المرارات أساساً حول التضخّم وغلاء المعيشة، وهو أمرٌ مريرٌ حقّاً، خاصّة الغلاء في أسعار السلع الغذائيّة والمستلزمات الأساسية للعيش، فعندما ترتفع أسعار الأطعمة والموادّ الأساسيّة للعيش، يكون الثّقل الأكبر على كاهل الطبقات الأشد فقراً في المجتمع، لأنّ الأطعمة والموادّ الأساسيّة والضروريّة للعيش تشكّل الحصّة الكبرى في السلّة الغذائيّة لأُسَرِهم. وعليه، إنهم يتحمّلون النسبة الكبرى من الضغوط، وهذا كان من المرارات، وأعتقد أنّه ضمن أبرز القضايا الاقتصاديّة لهذه البلاد، كانت هذه النقطة الأهمّ والأبرز، وقد كانت مريرة.

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