قائد الثورة: البنية التحتية للقضايا القرآنية متوفرة اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال جلسة لتلاوة القرآن الكريم اقيمت اليوم الخميس، اليوم الاول من شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من القراء والأساتذة ونشطاء القرآن المتميزين، اكد سماحته ضرورة ان تكون جلسات تلاوة القرآن الكريم مفعمة بترجمة الآيات وتفسيرها لإيصال المفاهيم والمضامين القرآنية إلى المستمعين والتأثير فيهم، داعيا متخصصي ونشطاء القرآن لبذل الجهود لإيجاد طرق لهذه القضية المهمة.

ووجه آية الله الخامنئي الشكر لله عز وجل على تمتع الجمهورية الاسلامية الايرانية بنعمة وجود عدد كبير من القراء المتميزين والمجيدين والمطلعين على حسن التلاوة وقال: وفقا للتقارير الواردة فان نمو مؤشرات القرآن في البلاد اكبر من كل المؤشرات الاخرى وهو امر يبعث على السعادة العميقة.

واعتبر أن لقراء القرآن مهمة ومكانة بارزة ومشرفة لإيصال رسالة الله إلى قلوب الناس ، وأضاف: الاستماع للقرآن أمر واجب وضروري للإيمان بالله وأساس الحصول على رحمة الله ، مما يجعل من الممكن التأمل والتدبر في الآيات السماوية ، وبالتالي يجب أن يكون المرء جادًا في تلاوة القرآن والاستماع إليه.

وفي هذا الصدد ، نصح قائد الثورة عامة الناس بالتصرف بطريقة تجعلهم يقرأون ولو صفحة واحدة من القرآن كل يوم.

واعتبر آية الله الخامنئي عدم الإلمام بلغة القرآن عائقا في ادراك مفاهيم القرآن واضاف: يجب على المتخصصين والناشطين في مجال القرآن إيجاد سبل لذلك حتى تصل المضامين السامية للآيات القرآنية إلى آذان مستمعي التلاوة.

وأشار إلى أن المساجد يجب أن تصبح قواعد شعبية للتلاوة والاستماع للقرآن وتفسير الآيات المرتلّة.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية القرآن الكريم كتاباً للحكمة والدرس والحياة وقال: أن القرآن الكريم زاخر بالتدبير والحكمة في كافة المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية ونظام الحكم وحتى العلاقات الدولية ، حيث ينبغي بذل اهتمام جاد لتعلم وتطبيق هذه الدروس ولحسن الحظ ان كل البنى التحتية اللازمة لهذا الامر متوفرة اليوم.

كما نصح القراء بـ "التلاوة المؤثرة" وقال: إن الغرض من بعض التلاوات هو النغم، وكما يظهر في تلاوة بعض القراء الأجانب ، فإنهم يسعون في الغالب إلى استعراض نغمات وأساليب التلاوة على مستمعيهم من خلال استخدام الحان موسيقية جميلة، وهذه التلاوة ليست التلاوة المنشودة.

واعتبر أن الغرض من التلاوة الجيدة هو أن يكون مؤثرًا في الجمهور، وقال: في هذا النوع من التلاوة ، يجب أن تكون النية منذ البداية التأثير في الجمهور، وفي هذه الحالة ، يجب أن يتأثر القارئ نفسه أولاً بقراءة القرآن.

واكد آية الله الخامنئي أن الاستخدام السليم وغير المفرط لبعض أساليب تلاوة القرآن سيكون له تأثير على المستمعين ، واعتبر أن تلاوة القرآن فن عظيم ومركب، وخاطب القراء قائلا: بأي لحن تتلون القرآن الكريم اسعوا لكي يكون الهدف هو التاثير في المستمع.

وفي ختام هذا الحفل تمت تادية صلاتي المغرب والعشاء بامامة قائد الثورة الإسلامية.