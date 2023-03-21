آية الله خامنئي: التقدم في العلاقات الايرانية مع دول المنطقة افشل مساعي الغرب بفرض العزلة عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة "اية الله السيد "علي الخامنئي"، أن التقدم في العلاقات الايرانية مع دول المنطقة افشل ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على ايران.

وقال في كلمة لقائد الثورة الاسلامية في مرقد الامام الثامن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) اليوم الثلاثاء بمناسبة بدء العالم الايراني الجديد، إن ايران تواصل تنمية العلاقات مع دول وشعوب المنطقة.

وأضاف، إنه يجب ان نبذل جهدا من أجل التغيير ، وإن تبيين غايتنا من التحول والتغيير ، أن على الرأي العام ان يطلع على التغيرات في البلاد وان يحتضن الفكر الذي يديرها. وأضاف، أن التغيير الذي يرغب فيه العدو يختلف عن التغيير الذي نرغب فيه، مشيرا الى أن ما يسعى إليه الاعداء بمسمى التغيير هو تغيير هوية الجمهورية الاسلامية.

وتابع، أن الاعداء هدفهم الاساسي ازالة كل ما يذكر الشعب بالاسلام الاصيل، موضحا أن العدو يحارب كل ما يدلل على الاسلام الثوري في البلاد ويسعى وراء ايجاد حكومة موالية له في ايران، وأن التغيير الذي يبغيه العدو يحمل مفاهيم التبعية.

أكد قائد الثورة الاسلامية، أن اي أمة اذا ما ارادت ووثقت بامكاناتها فانها ستكون قادرة على التغيير

وأكد قائد الثورة الاسلامية، أن اي أمة اذا ما ارادت ووثقت بامكاناتها فانها ستكون قادرة على التغيير. وقال قائد الثورة الاسلامية، أن الشعب الايراني اثبت انه يثق بنفسه وبطاقاته، واثبت بانه شجاع في كثير من الساحات وذلك ما يتطلبه التغيير.وأضاف، لأجل التغيير علينا ان نعرف نقاط القوة في مجتمعنا.

وأكد "اية الله السيد "علي الخامنئي"، أن احد نقاط القوة في ايران ان مجتمعها الاسلامي يتمتع بهيكلية داخلية متماسكة وبنية قوية، وأن القوة الذاتية لدى الشعب الايراني تأتي من ايمانه القوي بالله، وبأن ايران تمكنت أن تصمد لسنوات أمام اكبر الضربات من الاعداء.

وقال قائد الثورة الاسلامية، إن الهجوم الاعلامي ضد ايران لاشهار فكرة الايرانفوبيا لم تكن سابقة له، وإن اميركا ورئيسها ورؤساء الكثير من الدول دعموا أعمال الشغب في ايران، مشددا على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها قوية وليست ضعيفة في مواجهة أعمال الشغب.

وأكد "اية الله السيد "علي الخامنئي" أن الاعداء يهابون تكرار كلمات تقدم ايران وقوتها، مشددا على أن إيران في ظل الضغوط لااقتصادية تمكنت ان تحقق التقدم الكبير والكثير التقنيات، مشيرا الى أن أكبر العلماء في العالم اشادوا بتقدم العلماء الايرانيين في مجال البنى التحتية.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على أنه يجب ان لا تتعرض الجمهورية الاسلامية للضربات، وأنه يجب ان نرتكز الى نقاط القوة في اي عملية تغيير.

وتقدم بالشكر الى باحثين الذين نجحوا في انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و كل من ساهم في ايران بكبح جائحة كورونا.

يتبع..