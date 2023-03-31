إيران تحتل المرتبة الثالثة لإنتاج التمور في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد مهدي برومندي، على هامش بدء زراعة 2300 هكتار من بساتين التمور التجارية والتصديرية في بلدة ميرجاوه الحدودية وسيستان وبلوشستان، إن إيران لديها 260 ألف هكتار من البساتين وتنتج مليون و400 الف طن من التمور وتعتبر ثالث دولة لهذا المنتج في العالم.

وقال نائب مدير شئون البستنة بوزارة الجهاد والزراعة، نظرا للجودة العالية، يتم تصدير جزء كبير من التمور المنتجة في إيران كل عام، مما يوفر قدرة مناسبة للعملات الأجنبية للبلاد.

وأوضح: أن محافظة سيستان وبلوشستان تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدولة من حيث إنتاج التمور بعد محافظة كرمان، وبسبب الظروف المناخية المناسبة لهذه المحافظة، فمن خطط وزارة الجهاد و الزراعة في هذه المنطقة تطوير زراعة التمور وخاصة التمور التي لديها جودة عالية.

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