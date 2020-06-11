إيران ستصبح في المرتبة الثامنة في إنتاج الفولاذ عالميا

وخلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في محافظتي خراسان الرضوية واصفهان عبر الفيديو كونفرانس، أشار حسن روحاني إلى افتتاح بعض إنجازات الشعب الإيراني بهمة العمال والمهندسين، وقال: من المهم للغاية لنا أن تكون هذه السنة مفعمة بالعمل وبذل الجهود لجميع المسؤولين والعمال.

ولفت روحاني إلى أن إنتاج الفولاذ في إيران خلال الحكومة الحالية والسابقة (الحادية عشرة الثانية عشرة) بلغ ضعف حجم الإنتاج طيلة تاريخ إيران، وهذا بمعنى أن جميع المستثمرين والمبدعين والمهندسين الإيرانيين يبذلون جهودهم الحثيثة لإعمار البلاد.

وصرح أن من المهم بأن نرتقي من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الثامنة في إنتاج الفولاذ عالميا، مضيفا ان طاقة الانتاج اليوم تبلغ 55 مليون طن من الفولاذ.

وأردف أن افتتاح هذه المشاريع اليوم هو رد جيد للغاية على الذين كانوا يريدون إركاع بلادنا خلال السنتين الماضيتين.

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