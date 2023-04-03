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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٠ ص

السيسي يجري مباحثات مع ابن سلمان حول التطورات الإقليمية والدولية

السيسي يجري مباحثات مع ابن سلمان حول التطورات الإقليمية والدولية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أبرز عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيسي في تغريدة في "تويتر"، فور مغادرته جدة في السعودية، إنّه يتطلع إلى تنمية علاقة البلدين وتعزيزها في جميع المجالات، بما يحقق "المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين العظيمين".

والتقى ولي العهد السعودي الرئيس المصري، ليل الأحد الاثنين، على مائدة السحور في جدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض الطرفان "العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية" بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافةً إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للوكالة.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عصام بن سعد بن سعيد. وحضر من الجانب المصري رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عباس كامل.

وتأتي زيارة الرئيس المصري للسعودية وسط إعادة ترتيب كبير للعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف حدة التوتر مع سوريا وإيران وتركيا.

وتوجّه الرئيس المصري إلى السعودية، في وقت تواصل القاهرة سعيها للحصول على مساعدات لتخفيف الضغط على الجنيه ودعم الاقتصاد المتعثر.

/انتهى/

رمز الخبر 1931936

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