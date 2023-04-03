جماهير باريس تسخر من قرار "منع إفطار الصائمين" بلافتة مثيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هاجمت جماهير باريس سان جيرمان، قرار اتحاد الكرة الفرنسي، بحظر إيقاف مباريات الدوري للسماح للاعبين المسلمين، بالإفطار في رمضان.

علقت رابطة ألتراس باريس لافتة تسخر من القرار في مدرجات ملعب حديقة الأمراء خلال مباراة أولمبيك ليون، يوم الأحد، في الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

تمر وزجاجة مياه.. كابوس اتحاد الكرة الفرنسي

وكتبت الرابطة الباريسية على اللافتة "تمر وزجاجة مياه.. كابوس اتحاد الكرة الفرنسي".

وكان اتحاد الكرة الفرنسي، أعلن قبل انطلاق مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري، منع إيقاف المباريات أثناء غروب الشمس في رمضان.

ووصل الأمر بالاتحاد الفرنسي للتهديد بعقوبة إدارية وانضباطية ضد أي حكم يبادر من تلقاء نفسه، بإيقاف المباراة للسماح بكسر إفطار اللاعبين المسلمين./انتهى/

المصدر: موقع كورة