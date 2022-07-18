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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٥ م

إيران تحصد الانتصارات في بطولة وسط آسيا للسيدات

إيران تحصد الانتصارات في بطولة وسط آسيا للسيدات

حقق منتخب ايران الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على طاجيكستان 4-0 ضمن الجولة الرابعة من بطولة اتحاد وسط آسيا للسيدات لكرة القدم 2022 في طاجيكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجلت هاستي فوروزانده (4) ومليكا متولي (28) وافسانه تشاترينور (69) ومحدثة  زولفي (74) أهداف الفوز لمنتخب إيران.

وتتصدر أوزبكستان ترتيب المنتخبات برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل نقطتين من أربع مباريات لتركمانستان ونقطة لكل من قرغيزستان وطاجيكستان.
وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات البطولة يوم الأربعاء، حيث تلتقي أوزبكستان مع إيران، وطاجكستان مع قرغيزستان.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز إيران على قرغيزستان 1-0 وتعادل تركمانستان مع طاجيكستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز أوزبكستان على طاجيكستان 6-0 وتعادل تركمانستان مع قرغيزستان 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز أوزبكستان على تركمانستان 6-0 وإيران على طاجيكستان 5-0.

وتقام البطولة بمشاركة خمسة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925298
https://ar.mehrnews.com/news/1925298/

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