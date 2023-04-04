لقاء يجمع سفراء العراق والسعودية وإيران وسوريا في سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العامري قال انه تبادل مع عبد الله العنزي سفير المملكة العربية السعودية، وعلي نجفي سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وإدريس ميا سفير الجمهورية السورية، وجهات النظر حول الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي.

وأعرب السفير العراقي في تصريحات لموقع "أثير" العماني عن سروره باستضافة نظرائه، مؤكدًا أن "هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة التي اجتمعوا على أرضها اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وجهود دار السلام بغداد التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة".

كانت سلطنة عُمان رحبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.

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