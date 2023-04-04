سوريا تحذر الكيان الصهيوني من مخاطر السياسات العدوانية التي تدفع نحو تصعيد شامل في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية السورية، شنت قوات الاحتلال على مدى الأيام الأربعة الماضية اعتداءات طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها أدت إلى استشهاد مدنيين واصابة عدد آخر وإلى أضرار مادية.

واضافت الخارجية: إن حكومة الاحتلال تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية في تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت الخارجية: سورية تحذر الكيان الصهيوني ورعاتها مرة أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار.

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