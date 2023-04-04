قائد الثورة: الكيان الصهيوني يستعجل المغادرة/ أمريكا بايدن أكثر ضعفاً من أمريكا ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي (دام ظله)، استقبل مساء اليوم الثلاثاء، الموافق لليوم الثالث عشر من الشهر الفضيل، جمع من كبار مسؤولي البلاد وبما يشمل رؤساء السلطات الثلاث مع قائد الثورة الاسلامية، في حسنية الامام الخميني (رض) بطهران.

وصرح اية الله العظمى الخامنئي : يتعين على المؤسسات والقطاعات المختلفة في ايران، ان تضع نصب اولوياتها شعار العام الجديد، وتسخر جل طاقاتها وعزمها طوال العام من اجل تطبيقه.

واضاف : ان تحديد الشعارات الاقتصادية سنويا، لا يعني تجاهل القضايا الثقافية والاجتماعية في البلاد، بل هو بهدف معالجة اثار الثغرات الاقتصادية السائدة على ثقافة المجتمع.

ولفت سماحته، بان اشراك المواطنين من ضرورات تحقيق شعار كبح التضخم ونمو الانتاج، قائلا : ان تحقيق المساهمة العملانية للشعب يضمن نمو الانتاج في البلاد.

وقال قائد الثورة اليوم: المسؤولون الصهاينة أنفسهم يحذّرون على نحو متواصل ومتتالٍ من أنّ انهيار الكيان قريب... نحن قلنا إنّكم لن تشهدوا السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة، لكنّهم استعجلوا ويريدون المغادرة أسرع.

واشار السيد القائد ان امريكا الآن في طور الضعف، قائلا: كانت أمريكا ترى في أمريكا اللاتينية حديقتها الخلفية. الآن في بلدان عدة من أمريكا اللاتينية، تأتي إلى السلطة حكومات معادية لأمريكا.

واضاف قائد الثورة: كانت أمريكا أوباما أكثر ضعفاً من أمريكا بوش، وكانت أمريكا ترامب أضعف من أمريكا أوباما، وإن أمريكا بايدن أكثر ضعفاً من أمريكا ترامب.

ولفت الامام الخامنئي إلى أن النظام العالمي في خضمّ تغيير وتحول سياسي مهم، مضيفاً ان هذه المستجدات لها خاصيتان: إنها تجري بسرعة كبيرة، وتتجه نحو إضعاف جبهة الأعداء للجمهورية الإسلامية.

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