سماع أصوات انفجارات في "قصر شيرين" بسبب المناورات العسكرية

أعلن عمدة قصر شيرين أن الانفجارات التي سُمعت في قصر شيرين كانت مرتبطة بتدريب عسكري، وأكد: "لقد انتهى هذا التدريب".

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محمد شفيعي، في معرض حديثه عن أصوات الانفجارات التي سُمعت اليوم (السبت 31 يناير) في قصر شيرين، قائلاً: "هذا الصوت مرتبط بالمناورات العسكرية التي جرت من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة من صباح اليوم كما هو مُخطط لها، وقد انتهت الآن".

وأضاف: "على الرغم من أن هذه المناورات لم تُجرَ داخل المدينة، بل في قواعد الجيش الخاصة، إلا أن صوتها سُمع من قِبل السكان نظراً لصغر مساحة المنطقة".وأكد عمدة قصر شيرين أنه لا داعي للقلق وأن الوضع طبيعي تماماً، ونصح السكان بتجنب الالتفات إلى الشائعات في مثل هذه الظروف، ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

