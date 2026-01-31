لاصحة للأنباء عن اغتيال قائد القوات البحرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى مصدر مطلع، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء قبل دقائق، الأنباء التي تتحدث عن حدوث عملية اغتيال في حادثة بندر عباس جنوب البلاد.

انتشرت شائعات على نطاق واسع في بعض القنوات والصفحات النشطة على الإنترنت تزعم اغتيال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري.

وتبين من خلال متابعة مع مصادر مطلعة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه لم يلحق أي أذى بقائد القوات البحرية للحرس الثوري.

وأكدت المصادر المذكورة أن نشر هذه الشائعة كان متعمدًا، وأُعيد نشرها في إطار عمليات نفسية تقوم بها تيارات معادية لإيران، بهدف زعزعة الرأي العام، وإضعاف الروح المعنوية الوطنية، وبثّ حالة من عدم اليقين.

ويتمتع قائد القوات البحرية للحرس الثوري بصحة جيدة، وتستمر عمليات هذه القوة كالمعتاد وبكامل جاهزيتها.

ويُرجى من الجمهور الكريم متابعة الأخبار المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية من وسائل الإعلام الرسمية والمصادر الموثوقة فقط، والامتناع عن إعادة نشر الشائعات غير المؤكدة.

/انتهى/