كد خدائي: "مجلس حقوق الإنسان" ألعوبة بيد منتهكي حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجلس صيانة الدستور في ايران، عباس علي كد خدائي، نشر اليوم الاربعاء، تغريدة على خلفية القرار الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الانسان الدولي ضد ايران، وتمديد مهام ما يسمى بـ "المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران".

وكتب عضو مجلس صيانة الدستور في تغريدته : ان القرارات الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابعة للمنظمة الاممية، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن كونه يحمل نوايا مسيسة، فهو يدل على النهج الانتقائي للمؤسسة التي تدعي بانها تهدف الى نشر العدالة والنهوض بمستوى الحقوق الانسانية، لكنها باتت العوبة بيد اللاعبين الذين يعدون المنتهكين الرئيسيين لهذه الحقوق.

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