  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٣٩ م

كد خدائي: "مجلس حقوق الإنسان" ألعوبة بيد منتهكي حقوق الإنسان

كد خدائي: "مجلس حقوق الإنسان" ألعوبة بيد منتهكي حقوق الإنسان

اكد عضو مجلس صيانة الدستور في ايران "عباس علي كد خدائي"، على ان "مجلس حقوق الانسان" التابع للامم المتحدة، بات العوبة بيد ناقضي حقوق الانسان الرئيسيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجلس صيانة الدستور في ايران، عباس علي كد خدائي، نشر اليوم الاربعاء، تغريدة على خلفية القرار الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الانسان الدولي ضد ايران، وتمديد مهام ما يسمى بـ "المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران".

وكتب عضو مجلس صيانة الدستور في تغريدته : ان القرارات الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابعة للمنظمة الاممية، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن كونه يحمل نوايا مسيسة، فهو يدل على النهج الانتقائي للمؤسسة التي تدعي بانها تهدف الى نشر العدالة والنهوض بمستوى الحقوق الانسانية، لكنها باتت العوبة بيد اللاعبين الذين يعدون المنتهكين الرئيسيين لهذه الحقوق.

/انتهى/

رمز الخبر 1932039

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات