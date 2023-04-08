العراق يدين القصف التركي على مطار السليمانية ويطالب أنقرة باعتذار رسمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الرئاسة العراقية في بيان، اليوم السبت: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وأضاف البيان أن العراق يطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية. وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان شمالي العراق، مساء الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار، فيما قالت وسائل إعلام عراقية إن الهجوم استهدف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأعلنت تركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان، اعتبارا من 3 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن القرار جاء "في إطار تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا) في السليمانية وتغلغله في المطار وبالتالي تهديد أمن الطيران".

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