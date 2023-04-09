قاليباف: الكيان الصهيوني يمر اليوم بأضعف حالاته عبر التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان قاليباف في بداية جلسة البرلمان بشدة تدنيس المسجد الأقصى، أول قبلة للمسلمين في العالم، واعتقال وضرب المصلين في ذلك المكان المقدس، والاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على غزة وجنوب لبنان. مضيفا: انه تحول الكيان الصهيوني لعقود من الزمان إلى آلة قتل إجرامية غير مقيدة من خلال انتهاك جميع القوانين الدولية.

وقال قاليباف: إن مسلمي العالم يساندون إخوانهم وأخواتهم المسلمين الشجعان بقلب واحد وصوت واحد، وفي يوم القدس هذا العام ستظهر مسيراتهم الرائعة أن قضية القدس الشريف أقوى وأكثر حيوية وحقدًا على الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الكيان الصهيوني اليوم في أضعف حالاته عبر التاريخ، وجبهة المقاومة أجبرت هذا الكيان على الرد. مضيفا: انه يعرف الكيان الصهيوني أنه بدعم من جبهة المقاومة ينتظرهم في اليوم الموعود عقاب قاسي وساحق.

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