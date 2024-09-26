رئيس مجلس خبراء القيادة: هزيمة الكيان الصهيوني وشيكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس مجلس خبراء القيادة اية الله محمد علي موحدي كرماني اليوم الخميس في الاجتماع الاول المشترك للجان والهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة، ان جبهة المقاومة هي اليوم اقوى من اي وقت مضى قائلا ان هزيمة الكيان الصهيوني وشيكة.

واضاف ان الكيان الصهيوني وبعد جرائمه العديدة في غزة وقتل اكثر من 40 الف من الرجال والنساء والاطفال، هاجم لبنان وتسبب لحد الان في استشهاد اكثر من 620 شهيدا واصابة ونزوح اعداد اخرى.

واكد ان دعم امريكا لجرائم الكيان الصهيوني وصمت الاوساط الدولية، ادى الى اتساع نطاق هذه الجرائم.

واكد ان جبهة المقاومة هي اليوم اقوى واكثر انسجاما من اي وقت مضى داعيا علماء الدين للتنديد بصوت واحد بجرائم الكيان الصهيوني.